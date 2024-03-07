Тарасова отреагировала на исключение Валиевой из сборной России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью «Газете.Ru» заявила, что не придает значения исключению Камилы Валиевой из состава национальной сборной России.

«По Камиле Валиевой не буду никаких комментариев давать», — заявила Тарасова.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин. Как гласит документ CAS, россиянка в период с 2020 по 2021 год принимала порядка 60 лекарств и добавок.

Российская спортсменка лишилась золотой медали чемпионата Европы 2022 года и Олимпийских игр в Пекине, а также звания чемпионки России.

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