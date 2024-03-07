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Жена Овечкина рассказала о слезах хоккеиста

Жена Овечкина заявила, что хоккеист изменился после рождения детей

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Настасия Овечкина, жена российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, рассказала о воспитании детей вместе с мужем. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Александр на родах был и очень рад этому. При рождении детей я видела у него слезы радости. Такое событие меняет всех — и, считаю, Саша стал более ответственным. Понимает, что отвечает не только за нас двоих, но и за двух малышей, которым хочется показать весь мир во всей его красе и сделать так, чтобы они выросли хорошими людьми», — сказала Овечкина.

Настасия и Александр узаконили свои отношения 28 августа 2016 года. Пара воспитывает двух сыновей — Сергея и Илью. Настасия является дочерью российской актрисы Веры Глаголевой.

Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. В 2018 году он вместе с клубом стал обладателем Кубка Стэнли.

Всего в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) российский форвард провел 57 матчей, отметившись 17 заброшенными шайбами и 28 результативными передачами.

Ранее жена Овечкина рассказала, с кем из российских игроков НХЛ дружит муж.

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