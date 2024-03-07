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Экс-тренер «Спартака» назвал преимущество Соболева над Павлюченко

Тренер Тарханов заявил, что Соболев более подвижный, чем Павлюченко

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов сравнил нападающих Александра Соболева и Романа Павлюченко. Его слова передает Legalbet.

«Можно ли Соболева назвать новым Спящим гигантом «Спартака»? Соболев — Неспящий гигант, он более подвижный, чем Павлюченко. Не могу его так назвать, не подходит ему такое прозвище. Соболев — хороший футболист, приличного уровня.

Он еще молод, есть время, чтобы стать лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги. Да я бы и Павлюченко не назвал спящим», — сказал Тарханов.

Павлюченко выступал за «Спартак» с 2003 по 2008 год. Также он поиграл в Англии за «Тоттенхэм Хотспур». В составе сборной России Павлюченко стал обладателем бронзы чемпионата Европы 2008 года.

Соболев перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» в 2020 году. В текущем сезоне нападающий принял участие в 16 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись тремя забитыми мячами (один с пенальти) и пятью результативными передачами. После отправки в аренду Кейта Бальде и Шамара Николсона он остался единственным нападающим команды.

Ранее экс-тренер ЦСКА порадовался за то, что Чалов отказал «Зениту».

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