Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский хоккеист рассказал о своих ритуалах во время плей-офф

Хоккеист «Нефтехимика» Хохлов не стирал перчатки во время плей-офф

close
100%
ХК «Нефтехимик»

Игрок нижнекамского «Нефтехимика» Илья Хохлов рассказал, какие хоккейные ритуалы он совершал во время плей-офф в Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) в сезоне-2015/2016. Его слова передает Legalbet.

«Когда доходил до финала ВХЛ с «Ижсталью», то не менял шнурки на коньках. Если шнурок рвался, я его связывал. Еще не стирал перчатки, чтобы удачу не смыть (смеется). Борода особо не росла, но не стригся точно», — вспомнил хоккеист.

Хохлов в составе «Ижстали» дошел до финала Всероссийской хоккейной лиги в сезоне-2015/2016. В финальной серии его команда проиграла «Нефтянику» 1-4. Хохлов записал на свой счет две заброшенные шайбы и три голевые передачи в 15 матчах плей-офф.

В текущем сезоне по итогам регулярного чемпионата «Нефтехимик» не сумели пробиться в плей-офф Кубка Гагарина, заняв девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Хохлов записал на свой счет 11 (5+6) очков в 44 играх.

Ранее россиянин перешел в клуб, лидирующий в регулярном чемпионате НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами