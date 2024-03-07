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Тренер российских гимнастов: нас поставили на колени

Тренер сборной России Родионенко заявила, что никто из гимнастов на поедет на ОИ

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко оценила ситуацию с допуском российских спортсменов до Олимпийских игр — 2024. Своим мнением она поделилась со Sport24.

«Наши гимнасты на поедут на эти Олимпийские игры в нейтральном статусе. Это исключено. Осталось два этапа кубка мира, на которых мы могли бы отобраться в Париж, но нас туда не пустили. Нас поставили на колени, зачем нам ехать на эту Олимпиаду?» — заявила тренер.

7 марта стало известно, что российские гимнасты потеряли шансы квалифицироваться на Олимпиаду-2024, так как пропускают предпоследний этап Кубка мира в Баку.

4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. С 1 января 2024 года ограничения действовать перестали.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

Ранее МОК ответил на вопрос о допуске россиян до церемонии открытия Олимпиады.

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