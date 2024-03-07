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Российские гимнасты лишились шансов на участие в Олимпиаде-2024

Российские гимнасты потеряли шансы отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже

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Reuters

Российские гимнасты не будут участвовать в Олимпийских играх — 2024 в Париже. Об этом стало известно после пропуска отечественными спортсменами этапа Кубка мира, который стартовал 7 марта в Баку.

В спортивной гимнастике обладатели путевок на Олимпиаду определяются по лучшим результатам, показанным на трех этапах Кубка мира из четырех. Россияне пропустили февральские этапы Кубка мира в Каире и Котбусе. Также их нет среди участников отбора в Баку.

Таким образом, российские гимнасты не смогут претендовать на достаточное количество очков для квалификации на Игры-2024. Заключительный отборочный этап Кубка мира пройдет с 17 по 20 апреля в Дохе.

4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. С 1 января 2024 года ограничения действовать перестали.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

Ранее российских теннисистов допустили до Олимпийских игр 2024 года.

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