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Иностранный футболист рассказал о раздражающих в России вещах

Полузащитник «Балтики» Бистрович заявил, что в России раздражают пробки и морозы

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Хорватский футболист калининградской «Балтики» Кристиян Бистрович рассказал в интервью «Чемпионату» о раздражающих в России вещах.

«Менталитет мне близок. В чемпионате России всегда играло много балканцев. Первые два-три года, когда постоянно жил в Москве, я кайфовал. Чемпионат еще был очень сильным. Я чувствую, что Россия ― мой второй дом. Раздражают только пробки и морозы», — заявил полузащитник.

25-летний Бистрович выступает за «Балтику» с сентября 2023 года. В составе калининградского клуба он провел 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.

Права на хорвата с 2018 года принадлежат столичному ЦСКА. За это время армейцы несколько раз отдавали хавбека в аренду. Помимо «Балтики», он играл в турецких клубах «Касымпаша» и «Фатих Карагюмрюк», итальянском «Лечче» и нидерландской «Фортуне».

Ранее звезда «Реала» повторил достижение Дзюбы в Лиге чемпионов.

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