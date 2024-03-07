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Российского хоккеиста клуба НХЛ назвали рок-звездой

Нападающий «Торонто» Бертуцци назвал российского вратаря Самсонова рок-звездой

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Dan Hamilton/USA TODAY Sports/Reuters

Канадский нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Тайлер Бертуцци восхитился игрой российского вратаря клуба Ильи Самсонова. Его слова приводит пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

После матча регулярного чемпионата с «Баффало Сейбрс» Бертуцци назвал Самсонова рок-звездой. «Приятно видеть, как он снова делает свое дело и обретает уверенность. Он будет потрясающим и в дальнейшем», — заявил форвард.

«Торонто» победил «Баффало» со счетом 2:1. Россиянин отразил 24 броска по воротам из 25. В январе «Торонто» из-за неудачного начала сезона выставил Самсонова на драфт отказов, откуда его никто не забрал. Голкипера отправили в фарм-клуб, а 10 января вернули в основную команду.

Самсонов выступает за «Торонто» с 2022 года. В текущем сезоне НХЛ он провел за клуб 29 матчей, в которых отражал в среднем за игру 88,5% бросков при коэффициенте надежности 3,14 и двух шат-аутах.

Самсонов до перехода в «Торонто» на протяжении трех лет выступал за «Вашингтон Кэпиталз». В России вратарь играл за магнитогорский «Металлург».

Ранее «Вегас» обменял российского хоккеиста в «Калгари».

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