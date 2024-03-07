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«Вегас» обменял российского хоккеиста в «Калгари»

«Вегас» обменял российского игрока Мироманова в «Калгари»

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John Locher/AP

Российский хоккеист Даниил Мироманов в рамках трехстороннего обмена перешел из «Вегас Голден Найтс» в «Калгари Флэймз». Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Также «Флэймз» получили выбор в первом раунде драфта 2025 года и драфт-пик третьего раунда. В «Вегас» из «Калгари» перешел американский защитник Ноа Хэнифин. «Филадельфия Флайерз», которая также участвовала в обмене, получила выбор в пятом раунде драфта НХЛ 2024 года. «Вегасу» от «Флайерз» перешли права на российского форварда Михаила Воробьева, выступающего за петербургский клуб СКА из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

26-летний Мироманов после обмена подписал двухлетний контракт с «Флэймз» с годовой зарплатой в 1,25 млн долларов. Соглашение начнет действовать со следующего сезона.

Мироманов играет за «Вегас» с сезона-2021/22. На его счету в Национальной хоккейной лиге 29 матчей, два гола и пять результативных передач. В нынешнем сезоне он сыграл за «Голден Найтс» четыре матча и не отметился результативными действиями.

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