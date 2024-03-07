Миранчук вошел в топ-3 игроков «Аталанты» по результативности

Футболист итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук отметился результативной передачей в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с португальским «Спортингом».

Благодаря этому 28-летний полузащитник вошел в тройку по результативности за 2024 год среди всех игроков «Аталанты» (2+4 в 12 матчах).

Встреча прошла на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне и завершилась вничью 1:1. В составе хозяев мяч забил Паулинью, у гостей — Джанлука Скамакка. Ответный матч пройдет в Бергамо 14 марта.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Его контракт с клубом из Бергамо истекает в июне 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в €7,5 млн.

В текущем сезоне Миранчук провел за команду 25 матчей во всех турнирах, забив три мяча и оформив восемь результативных передач.

В чемпионате Италии «Аталанта» идет на шестом месте, набрав 46 очков. Лидирует миланский «Интер», в активе которого 72 балла.

Ранее определились четыре участника 1/4 финала Лиги чемпионов.