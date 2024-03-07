Рублев об инциденте на турнире в Дубае: я никто, чтобы такое себе позволять

Российский теннисист Андрей Рублев на YouTube-канале «БОЛЬШЕ»» извинился за свое поведение в матче 1/2 финала турнира в Дубае против Александра Бублика.

«Я виноват и непозволительно так себя вести, так повышать голос. Неважно, судья это, линейный судья, зритель или обычный человек. Я никто, чтобы такое себе позволять», — сказал Рублев.

Напомним, дисквалификация произошла при счете 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 5:6.

Российский спортсмен был уверен в ошибке линейного арбитра, который показал, что мяч ушел за пределы корта. В ходе спора Рублев назвал того «дебилом». Судья ничего не понял, но оскорбление услышал другой арбитр, который говорил по-русски, и доложил супервайзеру матча, переведя слова теннисиста на английский при помощи матерного слова.

Супервайзер решил закончить матч досрочно и дисквалифицировать Рублева. Теннисист пытался убедить его, что не употреблял матерных выражений, но супервайзер решил довериться переводу русскоязычного арбитра.

Ранее дисквалификацию Рублева после скандала на турнире в Дубае назвали незаслуженной.