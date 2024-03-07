Надаль снялся с турнира в Индиан-Уэллсе

Испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил в своих соцсетях о том, что он решил сняться с турнира в Индиан-Уэллсе.

«Это непростое решение, на самом деле оно тяжелое. Но я не могу лгать себе и тысячам фанатов. Я буду скучать по всем вам и уверен, что турнир пройдет с большим успехом», — написал Надаль.

В начале января Надаль принял участие в турнире в Брисбене (Австралия). Испанец в четвертьфинале уступил австралийцу Джордану Томпсону. До этого Надаль выходил на корт в январе 2023 года. Тогда он уступил во втором круге Australian Open американцу Маккензи Макдональду.

Надаль рекордные 14 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции, что стало рекордом турниров серии Большого шлема. Теннисист — обладатель карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде (победа на всех турнирах Большого шлема и олимпийское золото не в один год) и один из четырех теннисистов в истории тенниса (один из двух в Открытую эру) кому удалось минимум два раза выиграть каждый турнир серии Большого шлема.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) лидировать продолжает серб Новак Джокович (9675очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8805 очков. Тройку замыкает Янник Синне, который набрал 8270 очков.

Ранее Надаль одержал первую победу после возвращения в теннис.