Журналист Губерниев: если ты россиянин, то пошел вон, они так считают

Журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Международного паралимпийского комитета (МПК) не допустить российских атлетов на церемонию открытия и закрытия Паралимпийских игр в Париже, передает «Советский спорт».

«Я вообще думаю, что они туда не поедут. О каких церемониях вообще может идти речь? Конечно, это дискриминация, по-другому и не назову. То есть если ты россиянин, то пошел вон, они так считают», — сказал Губерниев.

Международный паралимпийский комитет опубликовал условия участия российских и белорусских атлетов в Паралимпийских играх в Париже – 2024 в нейтральном статусе. Они не смогут использовать никакую национальную символику и цвета флагов страны, а также гимн и любые другие эмблемы. Нейтральные спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия Паралимпиады, а также не должны состоять на службе в армии или в органах безопасности своих стран.

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