Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Журналист Губерниев: если ты россиянин, то пошел вон, они так считают

Журналист Губерниев предположил, что россияне не поедут на Паралимпиаду

close
100%
Пресс-служба ТНТ

Журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Международного паралимпийского комитета (МПК) не допустить российских атлетов на церемонию открытия и закрытия Паралимпийских игр в Париже, передает «Советский спорт».

«Я вообще думаю, что они туда не поедут. О каких церемониях вообще может идти речь? Конечно, это дискриминация, по-другому и не назову. То есть если ты россиянин, то пошел вон, они так считают», — сказал Губерниев.

Международный паралимпийский комитет опубликовал условия участия российских и белорусских атлетов в Паралимпийских играх в Париже – 2024 в нейтральном статусе. Они не смогут использовать никакую национальную символику и цвета флагов страны, а также гимн и любые другие эмблемы. Нейтральные спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия Паралимпиады, а также не должны состоять на службе в армии или в органах безопасности своих стран.

Ранее в Госдуме предсказали развитие событий с участием россиян в Олимпиаде и Паралимпиаде.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами