Депутат Свищев: российских атлетов дискриминируют по национальному признаку

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на решение Международного паралимпийского комитета (МПК) не допустить российских атлетов к церемонии открытия соревнований, передает Vprognoze.ru.

«До сих пор не принято решение поедут ли наши спортсмены участвовать на Олимпиаду и Паралимпиаду. Нашим и белорусским ребятам уже сложно. Так еще дискриминируют по национальному признаку в церемониях», — сказал Свищев.

Международный паралимпийский комитет опубликовал условия участия российских и белорусских атлетов в Паралимпийских играх в Париже – 2024 в нейтральном статусе. Они не смогут использовать никакую национальную символику и цвета флагов страны, а также гимн и любые другие эмблемы. Нейтральные спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия Паралимпиады, а также не должны состоять на службе в армии или в органах безопасности своих стран.

Ранее в Госдуме заявили, что Международный паралимпийский комитет отрицает существование России.