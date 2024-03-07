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Депутат Свищев: российских атлетов дискриминируют по национальному признаку

Депутат Свищев: непонятно, поедут ли наши атлеты на Паралимпиаду

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на решение Международного паралимпийского комитета (МПК) не допустить российских атлетов к церемонии открытия соревнований, передает Vprognoze.ru.

«До сих пор не принято решение поедут ли наши спортсмены участвовать на Олимпиаду и Паралимпиаду. Нашим и белорусским ребятам уже сложно. Так еще дискриминируют по национальному признаку в церемониях», — сказал Свищев.

Международный паралимпийский комитет опубликовал условия участия российских и белорусских атлетов в Паралимпийских играх в Париже – 2024 в нейтральном статусе. Они не смогут использовать никакую национальную символику и цвета флагов страны, а также гимн и любые другие эмблемы. Нейтральные спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия Паралимпиады, а также не должны состоять на службе в армии или в органах безопасности своих стран.

Ранее в Госдуме заявили, что Международный паралимпийский комитет отрицает существование России.

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