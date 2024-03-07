Назван игрок «Спартака», который может стать лидером команды, пока нет Промеса

Первый тренер футболиста московского «Спартака» Александра Соболева Александр Горбунов заявил, что игрок может стать лидером команды, пока нет Квинси Промеса, передает «Спорт-Экспресс».

«Саша всегда был лидером и способен им стать, пока нет Промеса. Желание помочь команде у него есть. Надеюсь, они с Угальде найдут общий язык и все будет нормально», — сказал Горбунов.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители и посадили под домашний арест.

Ранее юрист предположил, что ждет Промеса после похода в ночной клуб.