В Госдуме предсказали развитие событий с участием россиян в Олимпиаде и Паралимпиаде

Депутат Государственной думы Светлана Журова в комментарии для «Газеты.Ru» высказала предположение, что российские спортсмены, которых официально допустят в качестве нейтральных атлетов на Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже – 2024, даже уже прилетев в столицу Франции, могут не добраться до соревнований.

«К сожалению, мой неоптимистичный прогноз по тем тенденциям, которые я вижу, наши спортсмены приедут на Олимпиаду и Паралимпиаду, и будет, как в прошлый раз с паралимпийцами, когда ребят выселили уже из Олимпийской деревни. И они уехали домой, даже не выступив. Понятно, что допущенных будут единицы. Но даже эти единицы, прилетев в Париж, могут не попасть на Игры, например, по решению Макрона. И вот насколько они нас опасаются и боятся?! Им важно, чтобы мы даже одним человеком не поехали туда. Делают все, чтобы мы отказались сами», — считает Журова.

Международный паралимпийский комитет (МПК) опубликовал условия участия российских и белорусских спортсменов в Паралимпиаде в качестве нейтральных атлетов, запретив национальную символику и гимн, участие в церемониях открытия и закрытия, а также выдвинув еще ряд жестких условий.

Ранее ПКР сделал заявление после публикации критериев допуска россиян на Паралимпиаду.