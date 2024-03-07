Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предсказали развитие событий с участием россиян в Олимпиаде и Паралимпиаде

Депутат Журова: спортсмены, кого допустят на Игры, могут не попасть в Париж

close
100%
РИА Новости

Депутат Государственной думы Светлана Журова в комментарии для «Газеты.Ru» высказала предположение, что российские спортсмены, которых официально допустят в качестве нейтральных атлетов на Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже – 2024, даже уже прилетев в столицу Франции, могут не добраться до соревнований.

«К сожалению, мой неоптимистичный прогноз по тем тенденциям, которые я вижу, наши спортсмены приедут на Олимпиаду и Паралимпиаду, и будет, как в прошлый раз с паралимпийцами, когда ребят выселили уже из Олимпийской деревни. И они уехали домой, даже не выступив. Понятно, что допущенных будут единицы. Но даже эти единицы, прилетев в Париж, могут не попасть на Игры, например, по решению Макрона. И вот насколько они нас опасаются и боятся?! Им важно, чтобы мы даже одним человеком не поехали туда. Делают все, чтобы мы отказались сами», — считает Журова.

Международный паралимпийский комитет (МПК) опубликовал условия участия российских и белорусских спортсменов в Паралимпиаде в качестве нейтральных атлетов, запретив национальную символику и гимн, участие в церемониях открытия и закрытия, а также выдвинув еще ряд жестких условий.

Ранее ПКР сделал заявление после публикации критериев допуска россиян на Паралимпиаду.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами