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Названо условие, при котором «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов

Экс-футболист Ротен: «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов, если повезет с жеребьевкой

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Reuters

Бывший полузащитник французского «ПСЖ» Жером Ротен заявил, что клуб может выиграть Лигу чемпионов, если повезет с жеребьевкой, передает RMC Sport.

«Я не говорю, что «ПСЖ» играет плохо. Им удалось пробиться в четвертьфинал, болельщики ждали этого долгое время. Если жеребьевка окажется удачной, «ПСЖ» можно будет замахнуться на победу в ЛЧ», — сказал Ротен.

В 1/8 финала «ПСЖ» одолел испанский «Реал Сосьедад». Ответная встреча завершилась со счетом 1:2.

В составе победителей дублем отметился Килиан Мбаппе. Француз отличился на 15-й и 56-й минутах. За «Реал Сосьедад» мяч забил Микель Мерино. В первом матче, который прошел в столице Франции, «ПСЖ» одержал победу со счетом 2:0.

Российский футболист «Реала Сосьедад» Арсен Захарян не попал в заявку на матч из-за травмы. 23 февраля Захарян в матче чемпионата Испании неудачно столкнулся с соперником, из-за чего получил повреждение правой руки. Сразу после матча он не мог одеться самостоятельно, однако позднее выяснилось, что травма не была серьезной, игрок быстро восстановился.

Ранее главный тренер «ПСЖ» подтвердил уход Килиана Мбаппе из клуба.

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