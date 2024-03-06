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Голевая передача Миранчука помогла «Аталанте» не проиграть «Спортингу»

Ассист Миранчука принес «Аталанте» ничью в матче со «Спортингом»

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IMAGO/Global Look Press

6 марта в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы португальский «Спортинг» принимал на своем поле «Аталанту». Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 17-й минуте матча Паулинью ворвался в штрафную и пробил в дальний нижний угол ворот Хуана Муссо. За шесть минут до перерыва Алексей Миранчук отдал передачу на Джанлуку Скамакку, который на замахе обыграл защитника и пробил в нижний угол.

Российский полузащитник провел на поле встречу полностью. Ответный матч пройдет в Бергамо 14 марта.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Его контракт с клубом из Бергамо истекает в июне 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в €7,5 млн.

В текущем сезоне Миранчук провел за команду 25 матчей во всех турнирах, забив три мяча и оформив восемь результативных передач. Лидером команды в Серии А по системе гол + пас является Шарль Де Кетеларе (6+6). «Аталанта» идет на шестом месте, набрав 46 очков.

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