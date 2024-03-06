В Нидерландах считают, что невыдача Промеса — показанный стране средний палец

Нидерландский юрист считает игрока «Спартака» Квинси Промеса пешкой в политической игре. Об этом он заявил AD.

«Если бы это был не Промес, то он уже был бы здесь. Это может произойти по многим причинам: вы становитесь пешкой в ​​​​политической игре. В случае с Промесом, похоже, именно так и происходит. Промес «достаточно хорош» для русских, чтобы беспокоить нас. Это маленький средний палец для Нидерландов.

Если Нидерланды не получат его сейчас, то мы будем просто посмешищем», — сказал юрист.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители и посадили под домашний арест.

Ранее юрист предположил, что ждет Промеса после похода в ночной клуб.