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«Спартак» победил «Северсталь» в матче с девятью заброшенными шайбами

«Спартак» обыграл «Северсталь» в овертайме и повел в серии 3:1

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Сергей Гунеев/РИА Новости

В матче 1/8 финала Кубка Гагарина московский «Спартак» в овертайме переиграл «Северсталь» со счетом 5:4 (основное время завершилось со счетом 4:4).

Красно-белые открыли счет в матче на 10-й минуте (Герман Рубцов). В начале второго периода череповчане сравняли счет благодаря шайбе Данила Аймурзина. В этом отрезке команды еще по разу обменялись забитыми голами (Андрей Локтионов и Данил Аймурзин).

В заключительном отрезке команды снова ровное количество раз поразили ворота друг друга. За москвичей забил Иван Морозов (дубль), в составе «Северстали» отличились Кирилл Пилипенко и Егор Степанов.

После этого матча счет в серии стал 3:1 в пользу «Спартака». Следующая игра пройдет в Москве 8 марта. Предыдущую встречу красно-белые выиграли со счетом 7:3.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

Ранее «Ак Барс» одержал первую победу в серии плей-офф, разгромив соперника 5:0.

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