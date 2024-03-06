«Мы обходим санкции и посерьезнее»: депутат Журова о создании аналога Twitch

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о создании российского аналога платформы Twitch. Ее слова передает Legalbet.

«У нас digital-технологии активно продвигаются, допускаю, что-то появится на замену этому Twitch. Мы обходим санкции и посерьезнее. Это же нас не хлеба лишают, это не настолько жизненная необходимая вещь. Так что можно подождать, когда разработают наше.

Они же не только играть должны, но и что-то генерировать! Так что придумают. Да и посмотрите на разработчиков на Западе — практически все наши или китайцы с индусами», — сказала Журова.

Twitch — видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр и трансляциях киберспортивных турниров. Twitch стал отказывать российских стримерам в подключении к партнерской программе. С 2022 года платформа перестала делать выплаты контент-мейкерам в российские банки из-за ситуации на Украине.

Ранее Журова назвала полюбившуюся компьютерную игру.