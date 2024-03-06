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Юрист предположил, что ждет Промеса после похода в ночной клуб

Юрист Князев: не думаю, что поход Промеса в ночной клуб повлечет что-то плохое

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Юрист Андрей Князев высказался о появлении игрока «Спартака» Квинси Промеса в ночном клубе после новостей о его домашнем аресте в ОАЭ. Его слова передает «Чемпионат».

«Самое главное в домашнем аресте — не общаться с участниками происшествия, свидетелями и так далее. Посещения каких-то мероприятий не обязательно должны быть ограничены. Вполне возможно, что в ОАЭ это так и есть. Часто разрешаются прогулки, визиты к врачам.

Не думаю, что поход Промеса в клуб — страшное нарушение. Вряд ли это повлечет для него что-то плохое. Но Промес, конечно, очень неугомонный», — сказал Князев.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители и посадили под домашний арест.

Ранее сообщалось, что «Урал» расстанется с игроком, если он проиграет суд в Нидерландах.

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Футбол. Чемпионат России
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