Шансы «Ак Барса» на выход в четвертьфинал Кубка Гагарина назвали минимальными

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил шансы «Ак Барса» на выход в четвертьфинал Кубка Гагарина. Его слова передает Legalbet.

«Шансы у казанцев остаются в этой серии, но маловероятно, что пройдут дальше. Не думаю, что они недооценили «Автомобилист», у «Ак Барса» весь сезон кувырком.

Казань и тренер весь сезон что-то искали, искали большинство. «Ак Барс» должен если и не хлопнуть дверью, то создать видимость в атаки.

Много денег вложили, в прошлом сезоне выстрелили, а в этом году даже близко нет той игры», — сказал Кожевников.

После трех матчей в 1/8 финала «Автомобилист» ведет в серии с «Ак Барсом» 3:0. 6 марта команды проведут четвертый матч, он состоится в Екатеринбурге.

«Ак Барс» является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018).

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

Ранее хоккеист Хэмилтон нашел позитивный момент в поражении от «Динамо» в плей-офф.