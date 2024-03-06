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Медведева призвали улучшить свою игру при помощи нового тренера

Теннисистка Пивоварова заявила, что новый тренер поможет улучшить игру Медведева

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IMAGO/Paul Zimmer/Global Look Press

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» объяснила, зачем Даниил Медведев пригласил в свою команду нового тренера — Жиля Симона, который во время карьеры игрока поднимался на шестую строчку мирового рейтинга и выиграл 14 турниров ATP.

При этом главным тренером российского теннисиста останется Жиль Сервара, а Симон будет его ассистентом.

«Думаю, что свежий взгляд всегда полезен, если с этим решением согласна вся команда теннисиста, — сказала Пивоварова. — Уверена, что Симону будет что посоветовать команде Медведева, исходя из своего опыта. А игровой опыт у него очень большой: он хорошо выступал, когда был теннисистом.

К тому же по тактике они схожи с Медведевым, и ему будет что добавить в игру Даниила. Я считаю, что Медведеву действительно нужно прибавлять в игре, так как конкуренция очень высока, и все топ-игроки стараются добавлять либо по игре, либо в психологии. Изменения в команде пойдут Даниилу на пользу».

В сезоне-2024 Медведев дошел до финала Australian Open, где проиграл Яннику Синнеру в пяти сетах (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6).

Также теннисист вышел в полуфинал турнира в Дубае, где уступил в двух сетах Уго Умберу (5:7, 3:6).

Ранее была названа причина, почему женский теннис объективно уступает мужскому.

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