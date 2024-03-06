Теннисист Циципас мог получить российский паспорт

Юлия Сальникова, мать греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, рассказала о предложении сыну представлять Россию на международной арене. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«У Степы самый сильный язык сейчас английский, хотя российским журналистам он давал интервью на русском и даже знает некоторые идиомы. Предлагали ли ему выступать за Россию? Предлагали. Все шло к тому, что будет и российское, и греческое гражданство. Но для получения гражданства ему пришлось бы приезжать в Москву, прописываться. Но возможности столько времени пробыть в России и сделать все эти процедуры у него не было», — сказала Сальникова.

Циципас родился в Афинах (Греция) в 1998 году. Его мать также была теннисисткой (выступала за СССР и Грецию), а отец Сергей – советским футболистом и тренером.

Тренером теннисиста является его отец. Стефанос является поклонником баскетбола и футбола (поддерживает московский «Спартак»).

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Циципас располагается на 11-м месте (3170 очков). Лидировать в рейтинге продолжает сербский теннисист Новак Джокович, набравший 9855 очков. Вторым идет испанец Карлос Алькарас (8805 очков). Третье место занимает итальянец Янник Синнер (8270 очков).

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