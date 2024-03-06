Первый титул россиянина в сезоне объяснили двумя факторами

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» поделилась впечатлениями от первого титула Карена Хачанова в сезоне-2024. На турнире ATP-250 в Дохе российский теннисист не отдал соперникам ни одного сета.

В финале он обыграл чеха Якуба Меншика со счетом 7:6 (14:12), 6:4.

«В теннисе очень большую роль играет уверенность. Хачанов набирал ее по ходу турнира, — отметила Пивоварова. — В финале ему помог выиграть опыт предыдущего матча, потому что Карен выиграл на тай-брейке первого сета с таким же счетом 14:12, как и в полуфинале против Алексея Попырина.

Это придало Хачанову уверенности. Он знал, как строить тактику, как лучше сыграть в нужный момент, и поэтому взял на тай-брейке столь важный первый сет в финальном матче. А это, в свою очередь, стало одним из решающих факторов того, что он выиграл титул.

Здорово, что, несмотря на не слишком удачный для него Australian Open, Хачанов продолжал работать и совершенствовать свою игру. И это привело к результату уже на другом турнире».

Хачанов дошел на Australian Open до четвертого круга, где уступил будущему победителю турнира — Яннику Синнеру (4:6, 5:7, 3:6).

По мнению Пивоваровой, после Australian Open Хачанов сильно укрепил уверенность в себе. Также теннисистка отметила отличную подачу россиянина.

«Карен отлично себя чувствовал, был мотивирован на победу, здорово подавал. Неважно, в каком ты физическом состоянии: если нет уверенности в себе, ты не сможешь выиграть. В данном случае хороший настрой принес Карену титул. Ну и подачи, конечно», — сказала Пивоварова.

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