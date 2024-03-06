Хабиб назвал наличие денег проблемой

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов в интервью Нурлану Сабурову рассказал о своем отношении к деньгам.

«У меня была жизнь, когда у меня не было денег. Теперь я с деньгами живу. Я считаю, что без денег жизнь более счастливая. Человек всегда должен в чем-то нуждаться. Когда человек становится богатым, он уже не нуждается во всевышнем. А когда он не нуждается, он уже не обращается к всевышнему. У него уже есть все. Деньги отдаляют от всевышнего. Я к деньгам отношусь как к проблеме», — сказал Хабиб.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» россиянина признали человеком года в спорте. В марте 2022 года россиянин был включен в Зал славы UFC.

Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC. Также он помогает отечественным бойцам готовиться к поединкам.

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