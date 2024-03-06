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Экс-игрок «Спартака» Бояринцев назвал самое обидное поражение в карьере

Экс-футболист Бояринцев назвал самым обидным поражение в карьере от «Рапида»

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Бывший полузащитник казанского «Рубина» Денис Бояринцев, который в начале сезона-2023/24 тренировал саратовский «Сокол», в интервью Legalbet заявил, что самым обидным в карьере игрока для него стала неудача в квалификационном раунде Кубка УЕФА в противостоянии с австрийским «Рапидом».

«В 2004 году «Рубин» дебютировал в еврокубках. Мы играли с «Рапидом» и первый матч в Вене выиграли 2:0. Я забил свой первый гол в еврокубках, это стало для всех неожиданностью. Самое обидное, что потом дома проиграли 0:3 и никуда дальше не прошли. Тот матч надолго в голове засел, потому что очень обидный проигрыш был», — заявил Бояринцев.

В 2003 году казанский «Рубин» выиграл бронзовые медали чемпионата России по футболу и попал в квалификационный раунд Кубка УЕФА сезона-2004/05.

Бояринцев был уволен из «Сокола» в 2023 году после того, как команда под его руководством опустилась на 16-е место в турнирной таблице Первой лиги.

Ранее экс-игрок «Спартака» Максим Деменко назвал Квинси Промеса очень наглым.

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