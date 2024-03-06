Промеса назвали очень наглым

Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Деменко в интервью Legalbet заявил, что нападающий Квинси Промес загнал себя в тяжелую ситуацию.

«Промес ведет себя очень нагло. Ему сейчас не нужна шумиха, а в интернете появляются видео с ним. Российское правительство вмешивалось, клуб старается его проблемы решить. Он все дальше от российского гражданства, я думаю. Люди все это видят, следят за ним. Сейчас могут появиться новые проблемы», — заявил Деменко.

5 марта журналист Иван Карпов сообщил, что суд по делу Промеса перенесли из-за того, что судья не смог выйти на работу по личными причинам и заседание перенесли на неделю. Адвокаты форварда красно-белых готовят документы, чтобы оно прошло в ближайшие пару дней. Карпов отмечает, что «в ОАЭ только видимость четкой работы всего и вся — на деле же обычный бардак, как и в других арабских странах».

В конце февраля Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители. 4 марта стало известно, что Промес находится в ОАЭ под домашним арестом.

Ранее Квинси Промеса засняли в ночном клубе в ОАЭ.