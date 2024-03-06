Валиева в нарушение приказа Минспорта до сих пор числится в сборной России

Российская фигуристка Камила Валиева продолжает считаться спортсменкой национальной команды России, несмотря на приказ Минспорта РФ об ее исключении. Об этом сообщает Sports.

Согласно приказу министерства спорта, в случае применения к атлетам санкции за нарушение антидопинговых в виде дисквалификации, в отношении таких спортсменов в течение 10 рабочих дней в организацию отправляются списки на исключение из реестра.

Соответствующий документ об исключении фигуристки из списка сборной России до сих пор не опубликован.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место в командном турнире Олимпийских игр — 2022, не став лишать Россию медалей в целом. Золото досталось США.

Ранее сообщалось, что Камиле Валиевой может грозить еще четыре года дисквалификации.