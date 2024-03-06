Жена Карпина намекнула мужу на Mercedes

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, опубликовала в социальных сетях пост с намеком на желанный подарок в честь Международного женского дня.

Карпина выложила текст, в котором заменила букву «О» на логотип немецкой марки Mercedes.

«Любимый мой, ты много раз спрашивал, что я хочу на 8 марта. Мне ничего не надо, только твоя любовь и забота», — написала Карпина.

У Дарьи есть дочь Анита от первого брака. С Валерием Карпиным она познакомилась в 2015 году. В июне 2017 года они сыграли свадьбу. В сентябре 2018 года у них родилась дочь Дарья. В апреле 2020-го у Карпиных появилась еще одна девочка, Александра.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в клубе, но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул «Ростов». После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» набрал 24 очка и занимает десятое место в турнирной таблице.

Ранее лидер чемпионата Германии начал поиски нового тренера.