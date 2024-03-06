Боец ММА Исмаилов перенесет операцию на колене

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов в ближайшее время перенесет операцию на ноге, сообщил его тренер и брат Рамазан Исмаилов.

«Бой Исмаилова и Токова перенесен, причиной этому стала травма Магомеда, которая сказалась именно сейчас, в последние дни. Она и до этого беспокоила, но бой не хотели срывать. Видимо, во время велогонки организм слабеет, из-за чего она дала о себе знать», — заявил тренер бойца.

37-летний Исмаилов выступает в ММА на профессиональном уровне с 2011 года. За это время он провел 22 боя, в которых одержал 18 побед и три раза проиграл. Еще один поединок закончился ничьей. Последний раз он выходил на бой в марте 2023 года, когда встретился с Иваном Штырковым RCC Boxing. Поединок прошел по правилам бокса.

5 февраля 2023 года Токов проиграл американцу Джонни Эблину и не смог завоевать чемпионский титул Bellator в среднем весе. Поединок, который состоял из пяти раундов, завершился победой американца единогласным решением судей.

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