Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-футболист Масалитин заявил, что в «Спартаке» постоянно происходят перипетии

Экс-футболист Масалитин: в «Спартаке» постоянно происходят какие-то перипетии

close
100%
ФК «Салют Белгород»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Масалитин заявил, что в клубе постоянно происходят перипетии, передает «Евро-Футбол.Ру».

«В «Спартаке» постоянно происходят какие-то перипетии. То Абаскаль уходит, то остается, то с Промесом проблемы, то поле не готово. Ничего хорошего в этом нет», — сказал Масалитин.

2 марта «Спартак» в Санкт-Петербурге сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав 31 очко. Команда Гильермо Абаскаля отстает от лидера, «Краснодара», на восемь баллов.

В следующем туре «Спартак» на стадионе «Лужники» сыграет с «Факелом» Встреча состоится 10 марта. 29 февраля комиссия РПЛ не допустила домашний стадион красно-белых «Лукойл Арену» к проведению матча с воронежским клубом.

Ранее журналист Уткин заявил, что «Спартак» не выиграет РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами