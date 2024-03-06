Экс-футболист Масалитин заявил, что в «Спартаке» постоянно происходят перипетии

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Масалитин заявил, что в клубе постоянно происходят перипетии, передает «Евро-Футбол.Ру».

«В «Спартаке» постоянно происходят какие-то перипетии. То Абаскаль уходит, то остается, то с Промесом проблемы, то поле не готово. Ничего хорошего в этом нет», — сказал Масалитин.

2 марта «Спартак» в Санкт-Петербурге сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав 31 очко. Команда Гильермо Абаскаля отстает от лидера, «Краснодара», на восемь баллов.

В следующем туре «Спартак» на стадионе «Лужники» сыграет с «Факелом» Встреча состоится 10 марта. 29 февраля комиссия РПЛ не допустила домашний стадион красно-белых «Лукойл Арену» к проведению матча с воронежским клубом.

Ранее журналист Уткин заявил, что «Спартак» не выиграет РПЛ.