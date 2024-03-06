Иностранный тренер «Оренбурга»: мне здесь комфортно

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия рассказал, что ему нравится в России, передает «Спорт-Экспресс».

«Что я думаю о жизни в Оренбурге? Это маленький город, не такой большой, как Москва, но люди очень дружелюбные. Они очень хорошо ко мне относятся, и мне комфортно», — сказал Деограсия.

«Оренбург» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 16 баллов. На первом месте идет «Краснодар», имея в активе 38 баллов, на втором месте располагается петербургский «Зенит», набрав 36 очков.

В прошлом туре «Оренбург» сыграл вничью со столичным ЦСКА. На 81-й минуте матча игрок армейцев Тамерлан Мусаев открыл счет. Уже в компенсированное время Матиас Перес восстановил равенство в матче.

«Оренбург» в следующем матче на своем поле примет калининградскую «Балтику». Игра пройдет 10 марта. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Ранее Деограсия высказался о российской культуре.