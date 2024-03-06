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Депутат Журова назвала абсурдом отсутствие флага России на теннисных турнирах

Журова об отсутствии флага РФ на теннисных турнирах: это абсурд

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Алексей Майшев/РИА Новости

Депутат Государственной думы России Светлана Журова прокомментировала отсутствие флагов России на теннисных турниров, отметив, что это делается в угоду политиков, передает «Спорт-Экспресс».

Журова напомнила, что до определенного возраста спортсмен может выступать под национальным флагом, ведь на детей Международный олимпийский комитет (МОК) не распространяет свои рекомендации.

«С одной стороны какой-то возраст может быть с флагом, а другие возраста уже нет. Люди понимают, что это абсурд. В угоду политиков это делается, но точно не для большинства людей в мире», — добавила Журова.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия в Олимпиаде, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее Сергей Лавров обвинил президента МОК в предательстве идеалов олимпизма.

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