Кузнецов провел тренировку в фарм-клубе «Вашингтона»

Российский нападающий Евгений Кузнецов впервые принял участие в тренировке фарм‑клуба «Вашингтон Кэпиталз» — «Херши Бэрс». Об этом сообщает пресс‑служба команды Американской хоккейной лиги (АХЛ).

5 марта хоккеист вышел на занятие в составе «Херши». Пресс‑служба «Бэрс» опубликовала видеоролик, на котором российский хоккеист с улыбкой поприветствовал оператора команды.

2 марта официальный сайт Национальной хоккейной лиги сообщил, что Кузнецов завершил прохождение Программы помощи НХЛ, участие в которой он принимал с середины февраля. Программа работает с игроками, страдающими от психологических проблем, а также наркотической или алкогольной зависимости.

«Вашингтон» выставил на драфт отказов российского хоккеиста. После того как его не взял ни один из клубов НХЛ, «столичные» направили Кузнецова в фарм‑клуб.

Кузнецов выступает за «Кэпиталз» с 2014 года, до этого он играл только за челябинский «Трактор». Его контракт с «Вашингтоном» при средней зарплате $7,8 млн за сезон действует до 2025 года. В текущем сезоне НХЛ россиянин принял участие в 43 матчах команды, отметившись шестью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.

Ранее российский хоккеист утратил единоличное лидерство в гонке бомбардиров НХЛ.