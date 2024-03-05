Последнее выступление в карьере российского фигуриста признали успешным

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 по фигурному катанию, победитель «Ледникового периода» Александр Энберт в беседе с «Газетой.Ru» оценил решение пригласить 25-летнего Александра Самарина на Кубок Первого канала.

Фигурист, который до этого объявил о завершении карьеры, не сумел отобраться на турнир по спортивному принципу, но оказался в числе участников благодаря дополнительному решению Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«У Александра в этом году очень классные программы, и, конечно, хотелось увидеть их еще раз. Программы очень яркие, не свойственные ему, которые полюбились зрителям. Я рад, что мы снова увидели его короткую программу», — сказал Энберт.

В сезоне-2023/24 Самарин выступал в короткой программе под песню-частушку «Яблочко», а в произвольной — под «Axel F» (Harold Faltermeyer), «Shout» (Tears for Fears) и «Sweet Dreams» (Sebastian Bohm).

На Кубке Первого канала — 2024 Самарин выступил только с короткой программой, которая стала последней в его карьере. Фигурист исполнил тройной флип, тройной аксель и каскад тройной лутц + тройной тулуп, получив за прокат 87,89 балла.

Ранее Тутберидзе заявила об уникальном таланте дисквалифицированной Валиевой.