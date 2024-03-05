Уткин о «Спартаке»: клуб живет как камыш на реке

Футбольный комментатор и блогер Василий Уткин заявил, что московский «Спартак» не станет чемпионом России из-за плохого управления. Своим мнением он поделился с «Советским спортом».

«Потому, что решения принимать некому. Клуб живет как камыш на реке, растет сам по себе. А камыш может вдохновлять поэтов, кормить рыбаков, но он не выиграет чемпионат России, он просто шумит. Это среда обитания. Рыб, рыбаков, легенд. Утопленников», — заявил Уткин.

2 марта «Спартак» в Санкт-Петербурге сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав 31 очко. Команда Гильермо Абаскаля отстает от лидера, «Краснодара», на восемь баллов.

В следующем туре «Спартак» на стадионе «Лужники» сыграет с «Факелом». 29 февраля комиссия РПЛ не допустила домашний стадион красно-белых «Лукойл Арену» к проведению матча с воронежским клубом.

Ранее «Спартак» призвали перестать сливать информацию о Промесе.