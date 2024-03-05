Допуск юниоров на взрослый Кубок Первого канала объяснили долгосрочной стратегией

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 по фигурному катанию, победитель «Ледникового периода» Александр Энберт в беседе с «Газетой.Ru» оценил решение допустить самых успешных юниоров сезона на взрослый Кубок Первого канала.

Из-за этого решения, в частности, на турнир не смогли попасть взрослые титулованные фигуристы Макар Игнатов и Андрей Мозалев, которые провели сезон менее стабильно.

«Вообще разделять юниоров и взрослых — это довольно правильная мысль. Но у нас ситуация довольно специфичная. Российские спортсмены отстранены от международных турниров. Здесь уже сложнее говорить о каком-то разделении. Надо думать стратегически», — сказал Энберт.

Стоит отметить, что юниоры Лев Лазарев и Арсений Федотов успешно показали себя на Кубке Первого канала, где выступили с произвольными программами.

Федотов исполнил четверные лутц, тулуп и сальхов, а также два тройных акселя и получил 192,74 балла. Лазарев прыгнул четверной флип, два лутца (один в каскаде) и тулуп, набрав 192,47.

Эти баллы помогли красной команде Елизавете Туктамышевой вырваться на второе место, обогнав коллектив Алины Загитовой. Победу одержала команда Анны Щербаковой.

«На чемпионате России есть разделение на взрослых и юниоров — и это главное, — отметил Энберт. — В отношении Кубка Первого канала мне сложно судить. Это больше шоу-турнир, и выбор спортсменов идет больше в сторону зрелищности».

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