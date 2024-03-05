CAS в пять раз сократил дисквалификацию бывшей первой ракетки мира за допинг

Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию бывшей первой ракетки мира Симоны Халеп за нарушение антидопинговых правил с четырех лет до девяти месяцев. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

Поскольку Халеп уже отбыла временную дисквалификацию с октября 2022 года, она может немедленно вернуться к соревнованиям.

Панель CAS решила, что румынская теннисистка смогла доказать попадание допинга в ее организм через «загрязненную» БАД и ее нарушения антидопинговых правил не были преднамеренными.

Халеп была временно отстранена от соревнований с октября 2022 года после того, как ее допинг-проба, сданная во время Открытого чемпионата США (US Open) в 2022 году, дала положительный результат на запрещенное вещество «роксадустат». 19 мая Орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) объявил, что Халеп было предъявлено еще одно обвинение в нарушении антидопинговых правил, связанное с показателями ее биологического паспорта.

32-летняя Халеп — победительница двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2018, Уимблдон — 2019). Всего она выиграла 24 турнира под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде и один — в парном.

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