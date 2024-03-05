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Суд по делу Промеса перенесли

Журналист Карпов: суд по делу игрока «Спартака» Промеса перенесли из-за судьи

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Телеграм-канал ФК «Спартак-Москва»

Суд по делу футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса, назначенный на 5 марта, не состоялся. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По его информации, судья не смог выйти на работу по личными причинам и заседание перенесли на неделю. Адвокаты форварда красно-белых готовят документы, чтобы оно прошло в ближайшие пару дней. Карпов отмечает, что «в ОАЭ только видимость четкой работы всего и вся — на деле же обычный бардак, как и в других арабских странах».

4 марта Карпов сообщил, что Промеса не отправят в тюрьму по делу о ДТП в Дубае. Футболист ограничится штрафом.

По словам журналиста, форвард «Спартака» вылетит в Россию 5 марта. Таким образом, он сможет принять участие в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом», который пройдет 10 марта в «Лужниках».

В конце февраля Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители. 4 марта стало известно, что Промес находится в ОАЭ под домашним арестом.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

Ранее Промеса назвали главным дураком в истории сборной Нидерландов.

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