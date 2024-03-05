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Бышовец рассказал, как ввел в «Зените» штраф за мат

Экс-тренер «Зенита» Бышовец вспомнил, как сделал клуб профессиональнее

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Анатолий Бышовец рассказал, как начал прививать профессионализм в петербургском клубе. Его слова передает Legalbet.

«Когда я пришел в «Зенит», то Виталий Мутко привел меня на базу и спросил, нравится ли мне. Я ответил, что нравится мне не это, а мне важны условия для игроков. Там было двухэтажное здание, один душ с пятью кабинками, в комнатах живут по три-четыре человека.

Я сказал, что мы сюда больше не заедем никогда. Сказал, чтобы перестроили комнаты на двоих, а в каждой комнате было по душу. Надеялся, что все сделают, потому что сами все понимают.

К марту на базе все было сделано. Вот так «Зенит» стал профессиональнее. За мат ввели штраф 100 долларов в присутствии женщин с кухни, официанток, уборщиц и так далее. Через полгода Мутко приезжает на базу с ребенком и говорит: «Фух, слава Богу, что теперь хоть с детьми можно приехать», — рассказал Бышовец.

Специалист возглавлял петербургский клуб с 1996 по 1998 год.

2 марта «Зенит» на своем поле сыграл вничью с московским «Спартаком» (0:0) в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В турнирной таблице чемпионата сине-бело-голубые располагаются на второй строчке, имея в активе 37 очков. Команда Сергея Семака на два балла отстает от лидера, «Краснодара».

В следующем туре «Зенит» в гостях сыграет с екатеринбургским «Уралом». Встреча пройдет 9 марта, начало в 14:00 по московскому времени.

Ранее тренера «Спартака» назвали чудным парнем из-за его отъезда из Санкт-Петербурга.

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