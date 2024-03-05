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Игрок «Ахмата» рассказал, хотел ли он ударить нападающего «Спартака» Соболева

Игрок «Ахмата» Шелия: если бы я хотел Соболева ударить, ударил бы

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Александр Гальперин/РИА Новости

Голкипер грозненского «Ахмата» Георги Шелия вспомнил эпизод стычки с нападающим «Спартака» Александром Соболевым. Его слова передает Sport24.

«Соболев делал вещи, которые я не понимал. Я сказал: «Сань, если пойдешь в меня, окей. Но если толкаешь моего защитника под меня — не могу этого понять». Мы поговорили, пожали друг другу руки.

Если бы я хотел Сашу ударить, ударил бы. С одной стороны, это выглядело жестко. Но я ощущал другое: он прямо хотел наступить на меня, а я его отталкивал. Я не бил. Удар выглядел бы иначе. Я его пихнул, оттолкнул. Видел: сейчас наступит на меня», — сказал Шелия.

Тогда Соболев влетел в Шелию и повалил его на газон. Голкипер, лежа, пнул по голени игрока «Спартака». Оба футболиста получили по желтой карточке.

Соболев периодически попадает в подобные инциденты. В матче против ЦСКА нападающий спровоцировал непристойным жестом игрока соперника Виллиана Рошу. Арбитр встречи удалил и защитника красно-синих, и нападающего «Спартака».

Ранее «Спартак» ответил на сообщения о проблемах с весом у Джикии и Соболева.

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