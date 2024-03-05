Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Чемпионка ОИ ответила, нужно ли россиянам ехать на Игры 2024 года

Слуцкая считает, что россиянам нужно ехать на Олимпиаду 2024 года

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Слуцкая в интервью на YouTube-канале Аллы Шишкиной «Без воды» порассуждала, нужно ли россиянам ехать на Игры в Париж.

«Это ведь единственные соревнования, на которых говорят: Representing Russian Federation («Представляет Российскую Федерацию» — англ.). Как красиво звучит! Почему российские спортсмены этого лишены... Так жалко. Сейчас меня опять закидают, но если есть возможность, надо выступать на Играх. Мы своих героев знаем в лицо, кто бы что ни говорил. Болеем за них и знаем, что они представляют Российскую Федерацию», — сказала Слуцкая.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее Лавров обвинил президента МОК в предательстве идеалов олимпизма.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами