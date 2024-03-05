Чемпионка ОИ ответила, нужно ли россиянам ехать на Игры 2024 года

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Слуцкая в интервью на YouTube-канале Аллы Шишкиной «Без воды» порассуждала, нужно ли россиянам ехать на Игры в Париж.

«Это ведь единственные соревнования, на которых говорят: Representing Russian Federation («Представляет Российскую Федерацию» — англ.). Как красиво звучит! Почему российские спортсмены этого лишены... Так жалко. Сейчас меня опять закидают, но если есть возможность, надо выступать на Играх. Мы своих героев знаем в лицо, кто бы что ни говорил. Болеем за них и знаем, что они представляют Российскую Федерацию», — сказала Слуцкая.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее Лавров обвинил президента МОК в предательстве идеалов олимпизма.