Гвардиола выбрал лучшего игрока мира после Месси

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола восхитился полузащитником своей команды Филом Фоденом.

«Хорошие игроки могут играть хорошо, но они должны выигрывать матчи.

Я встретил лучшего игрока после Месси. Он может выигрывать матчи. Я не хочу их сравнивать, потому что Фил не на уровне Лео, но он выигрывает матчи», — сказал Гвардиола в эфире телеканала TV2.

3 марта «Ман Сити» одержал волевую победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1. Главным героем встречи стал Фил Фоден, который оформил дубль.

Фоден является воспитанником «Ман Сити». Всю свою взрослую карьеру 23-летний полузащитник провел в одном клубе, дебютировал за который в 2017 году.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Фоден провел 27 матчей, отметившись 11 забитыми мячами и семью результативными передачами. Англичанин является вторым бомбардиром команды.

Возглавляет турнирную таблицу АПЛ «Ливерпуль» (63 очка). На одно очко меньше у, идущего вторым, «Манчестер Сити». Тройку лидеров замыкает «Арсенал» (61 очко).

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