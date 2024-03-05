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Гвардиола выбрал лучшего игрока мира после Месси

«Я встретил лучшего игрока после Месси»: Гвардиола об игроке «Сити» Фодене

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Carl Recine/Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола восхитился полузащитником своей команды Филом Фоденом.

«Хорошие игроки могут играть хорошо, но они должны выигрывать матчи.

Я встретил лучшего игрока после Месси. Он может выигрывать матчи. Я не хочу их сравнивать, потому что Фил не на уровне Лео, но он выигрывает матчи», — сказал Гвардиола в эфире телеканала TV2.

3 марта «Ман Сити» одержал волевую победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1. Главным героем встречи стал Фил Фоден, который оформил дубль.

Фоден является воспитанником «Ман Сити». Всю свою взрослую карьеру 23-летний полузащитник провел в одном клубе, дебютировал за который в 2017 году.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Фоден провел 27 матчей, отметившись 11 забитыми мячами и семью результативными передачами. Англичанин является вторым бомбардиром команды.

Возглавляет турнирную таблицу АПЛ «Ливерпуль» (63 очка). На одно очко меньше у, идущего вторым, «Манчестер Сити». Тройку лидеров замыкает «Арсенал» (61 очко).

Ранее сообщалось, что в «Челси» есть два кандидата на замену Почеттино.

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