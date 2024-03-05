В «Челси» есть два кандидата на замену Почеттино

Руководство «Челси» выбрало нескольких кандидатов на замену нынешнему главному тренеру команды Маурисио Почеттино, в случае его увольнения. Об этом сообщает The Guardian.

В числе кандидатов издание называет Рубена Аморима, возглавляющего «Спортинг», или Роберто Де Дзерби, работающего в «Брайтоне». Сообщается, что руководство лондонского клуба хочет принять решение о будущем 52-летнего Почеттино по окончании сезона.

Почеттино возглавил «Челси» в мае 2023 года, сменив на этом посту Фрэнка Лэмпарда. До этого аргентинец работал в «Пари Сен-Жермен», «Тоттенхэм Хотспур», »Саутгемптоне» и » Эспаньоле».

В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси», набрав 36 очков, идет на 11-м месте. Возглавляет турнирную таблицу «Ливерпуль» (63 очка). На одно очко меньше у идущего вторым «Манчестер Сити». Тройку лидеров замыкает «Арсенал» (61 очко).

11 марта «Челси» сыграет с «Ньюкаслом» дома.

Также клуб под руководством Почеттино проиграл в финале Кубка лиги.

Ранее экс-игрок «Челси» рассказал, что Абрамович бы сделал с тренером Почеттино.