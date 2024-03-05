Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Челси» есть два кандидата на замену Почеттино

The Guardian: «Челси» хочет заменить Почеттино на Аморима или Де Дзерби

close
100%
Reuters/Andrew Boyers

Руководство «Челси» выбрало нескольких кандидатов на замену нынешнему главному тренеру команды Маурисио Почеттино, в случае его увольнения. Об этом сообщает The Guardian.

В числе кандидатов издание называет Рубена Аморима, возглавляющего «Спортинг», или Роберто Де Дзерби, работающего в «Брайтоне». Сообщается, что руководство лондонского клуба хочет принять решение о будущем 52-летнего Почеттино по окончании сезона.

Почеттино возглавил «Челси» в мае 2023 года, сменив на этом посту Фрэнка Лэмпарда. До этого аргентинец работал в «Пари Сен-Жермен», «Тоттенхэм Хотспур», »Саутгемптоне» и » Эспаньоле».

В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси», набрав 36 очков, идет на 11-м месте. Возглавляет турнирную таблицу «Ливерпуль» (63 очка). На одно очко меньше у идущего вторым «Манчестер Сити». Тройку лидеров замыкает «Арсенал» (61 очко).

11 марта «Челси» сыграет с «Ньюкаслом» дома.

Также клуб под руководством Почеттино проиграл в финале Кубка лиги.

Ранее экс-игрок «Челси» рассказал, что Абрамович бы сделал с тренером Почеттино.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами