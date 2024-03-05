Панарин повторил рекорд Гретцки

«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Флориде Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, завершилась с результатом 4:2 в пользу «пантер».

В составе «Флориды» шайбы забросили Сэм Райнхарт, который оформил дубль, Райан Ломберг и Антон Лунделль. В составе «Рейнджерс» отличились Уилл Кайлли и Крис Крайдер.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в этом поединке отдал голевую передачу, которая стала 50-й в текущем сезоне. Хоккеист добирается до этой отметки третий розыгрыш Национальной хоккейной лиги подряд. Форвард стал третьим хоккеистом в истории клуба, которому покорилось это достижение. До него это удавалось Уэйну Гретцки (с сезона-1996/97 по сезон-1998/99) и Марку Мессье (1991/92-1993/94).

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. В сезоне-2023/24 32-летний россиянин набрал 85 (35+50) очков в 62 матчах.

«Рейнджерс» потерпели второе поражение подряд в регулярном чемпионате. «Флорида» продлила победную серию в НХЛ до пяти матчей.

Ранее стала известна судьба российского хоккеиста, от которого отказался «Вашингтон».