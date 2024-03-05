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Завоевание медалей РПЛ для «Краснодара» назвали верхом несправедливости

Агент Гурцкая оценил шансы «Краснодара» на победу в РПЛ

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Алексей Даничев/РИА Новости

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат» заявил, что не верит в то, что «Краснодар» сможет выиграть чемпионскую гонку у петербургского «Зенита» и завоевать золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам текущего сезона.

«Краснодар» спасает пара защитников и голкипер. Я не знаю, как они собираются с этой командой играть. Будет верх несправедливости, если «Краснодар» удержится на втором месте», — сказал агент.

В 19-м туре национального первенства «Краснодар» сыграл вничью с «Рубином». Встреча завершилась с результатом 1:1.

«Краснодар», набравший 39 очков, продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ. На два очка меньше у идущего вторым «Зенита». Тройку замыкает «Динамо», набравшее 35 очков благодаря победе над «Локомотивом» 2:1.

В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Ростовом» на выезде. Матч состоится 8 марта, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. После 20-го тура команды уйдут на перерыв в связи с матчами сборных.

Ранее экс-игрок «Спартака» выразил мнение, что «Краснодар» и «Зенит» еще не раз оступятся.

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