Аршавин рассказал, будет ли «Зенит» атаковать игрока ЦСКА

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат» рассказал, планирует ли петербургский клуб бороться за нападающего московского ЦСКА и сборной России Федора Чалова.

«Зенит» будет атаковать Чалова? Я не знаю. Мы обычно ждем, когда контракт заканчивается. Насколько я знаю, приоритет Феди — уехать за границу», — заявил Аршавин.

4 марта издание RT сообщило, что «Зенит» во время зимнего трансферного окна пытался приобрести Чалова. Петербургский клуб предлагал около €10 млн.

Контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до декабря 2024 года. Нападающий является воспитанником московского клуба, куда попал в 2006 году. Спустя десять лет Чалов дебютировал за основную команду, а в сезоне-2018/19 стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 15 мячей.

В текущем сезоне Чалов провел все 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и тремя результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром команды.

Чалов выступал за швейцарский «Базель» в первой половине 2022 года на правах аренды.

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