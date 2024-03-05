Булыкин дал совет «Локомотиву», чтобы «не было слишком поздно»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин, который в своей клубной карьере также играл за московский «Локомотив», дал совет «железнодорожникам» после поражения от столичного «Динамо» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Поэтому эту игру надо игрокам «Локо» забыть и уже готовиться к следующим, чтобы показать достойный результат, потому что цель у «Локомотива» довольно высокая, быть в тройке. Нужно цепляться за нее, иначе будет поздно», — заявил Булыкин.

3 марта «Локомотив» уступил «Динамо» со счетом 1:2. В составе победителей голами отметились Бителло и Денис Макаров. У «Локомотива» забитый мяч на счету Рифата Жемалетдинова.

После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» вместе со «Спартаком» делит четвертое место в турнирной таблице (по 31 очку). «Краснодар», набравший 39 очков, продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ. На два очка меньше у идущего вторым «Зенита». Тройку замыкает «Динамо», набравшее 35 очков.

Ранее была названа ошибка тренера «Локомотива» в матче с «Динамо».